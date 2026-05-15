Президент Ганы Махама посетит Москву для участия в саммите Россия — Африка

Президент Ганы Джон Махама примет участие в саммите Россия — Африка, который пройдёт в Москве в октябре 2026 года. Об этом ТАСС сообщил посол Ганы в России Кома-Стим Джеху-Аппиа на полях форума «Россия — Исламский мир». KazanForum".