Мерц обсудил с Трампом мирное решение для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом мирное решение для Украины. Об этом он написал в X. Лидеры также скоординировали позиции в преддверии саммита НАТО в Анкаре, который пройдет 7−8 июля.
Мерц сообщил, что созвонился с Трампом, когда тот возвращался из Китая. Он назвал разговор «хорошим».
Канцлер отметил, что Берлин и Вашингтон являются «сильными партнерами в сильном НАТО». Кроме того, Мерц согласился с тем, что Иран должен немедленно сесть за стол переговоров, открыть Ормузский пролив и что Тегерану нельзя позволять обладать ядерным оружием.
Этой весной Мерц и Трамп заочно обменивались острыми заявлениями. В марте Мерц подчеркивал, что Европа не готова принять соглашение по Украине, заключенное без их участия. Он убежден, что лишь мир, который «легитимизирует Европа», «может быть по-настоящему прочным». Канцлер также не исключал территориальные уступки, на которые придется пойти Киеву в рамках мирного соглашения. Вместе с тем Украина должна получить «путь в Европу», считает он.
Мерц также заявил, что США «унижаются» в переговорах с Ираном, что вызвало недовольство Трампа. После этого Вашингтон объявил о частичном выводе войск из Германии и повышении пошлин на автомобили из ЕС.
Американский лидер на этой неделе заявил, что конфликт на Украине близок к окончанию. 9 мая о близости завершения конфликта заявил президент России Владимир Путин. В Кремле затем пояснили, что багаж наработок в рамках мирного процесса позволяет говорить о том, что конфликт близок к концу, но пока говорить о какой-то конкретике не приходится.
