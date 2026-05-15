Украинский омбудсмен Лубинец передал письма от российских пленных для их родных

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец передал российской стороне письма от пленных военнослужащих ВС РФ для их родных. Об этом сообщила новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
«От украинского омбудсмена мои помощники получили письма (российских военных — прим. ред.) своим родным. Это большая поддержка для тех, кто ждет и верит», — написала омбудсмен в личном канале в мессенджере MAX.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия и Украины провели обмен пленными в формате «205 на 205» в пятницу, 15 мая. Как заявили в Министерстве обороны РФ, вернувшиеся из плена российские военнослужащие прибыли на территорию Белоруссии, откуда позднее они будут возвращены в Россию. 13 из освобожденных граждан имеют ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь.