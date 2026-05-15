Украинский омбудсмен Лубинец передал письма от российских пленных для их родных

Ранее KP.RU сообщал, что Россия и Украины провели обмен пленными в формате «205 на 205» в пятницу, 15 мая. Как заявили в Министерстве обороны РФ, вернувшиеся из плена российские военнослужащие прибыли на территорию Белоруссии, откуда позднее они будут возвращены в Россию. 13 из освобожденных граждан имеют ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь.