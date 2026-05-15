Украинский омбудсмен Лубинец передал письма от российских пленных для их родных

Российская сторона получила от Украины письма пленных военных ВС РФ для их родственников.

Источник: Комсомольская правда

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец передал российской стороне письма от пленных военнослужащих ВС РФ для их родных. Об этом сообщила новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«От украинского омбудсмена мои помощники получили письма (российских военных — прим. ред.) своим родным. Это большая поддержка для тех, кто ждет и верит», — написала омбудсмен в личном канале в мессенджере MAX.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия и Украины провели обмен пленными в формате «205 на 205» в пятницу, 15 мая. Как заявили в Министерстве обороны РФ, вернувшиеся из плена российские военнослужащие прибыли на территорию Белоруссии, откуда позднее они будут возвращены в Россию. 13 из освобожденных граждан имеют ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
