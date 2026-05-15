Появились сообщения о занятии бойцами РФ большей части сумской Кондратовки

Продвигающиеся в Сумской области российские бойцы заняли большую часть села Кондратовка, сообщают военные Telegram-каналы.
По данным источников, подразделениям РФ удалось также подойти вплотную к находящемуся в десятке километров от Кондратовки поселку Хотень. Сообщается о заходе российских военных на северную окраину этого населенного пункта.
Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, войска РФ смогли продвинуться в районе села Новая Сечь, находящегося к югу от рубежа Юнаковка-Кондратовка.
«Севернее наши бойцы пробиваются от с. Сопычь к Бачевску», — написал экс-парламентарий в своем Telegram-канале.
Он сообщил также о ведении российскими военными боев под Рясным и Запсельем.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пунктов временной дислокации военнослужащих 158-й мехбригады ВСУ в окрестностях поселка Хотень, а также боевиков 105-й бригады теробороны противника в районе Великой Писаревки.