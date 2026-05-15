Захарова раскрыла детали инцидента с журналистом на брифинге Лаврова

— По поводу «выведения корреспондента с пресс-конференции Лаврова в Дели». Никого не выводили. После двух просьб оператору сделать звук в телефоне потише предложили отложить аппарат на время пресс-конференции. Что и было сделано. Далее все прошло штатно, — пояснила дипломат в своем Telegram-канале.