Захарова раскрыла детали инцидента с журналистом на брифинге Лаврова

Охранники не выводили из помещения журналиста, который мешал проведению пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Дели. Об этом в пятницу, 15 мая, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

— По поводу «выведения корреспондента с пресс-конференции Лаврова в Дели». Никого не выводили. После двух просьб оператору сделать звук в телефоне потише предложили отложить аппарат на время пресс-конференции. Что и было сделано. Далее все прошло штатно, — пояснила дипломат в своем Telegram-канале.

Во время пресс-конференции, которая прошла 15 мая, Лавров несколько раз попросил мужчину, который громко разговаривал по телефону, выйти из зала или убрать устройство. Министр подчеркнул, что разговор мешает общению с журналистами, после чего попросил организаторов мероприятия вывести человека из помещения.

11 мая президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось прервать панельную дискуссию о культуре в рамках саммита «Африка вперед» в Найроби из-за шума в зале. Политик повысил голос, обратился к аудитории и заявил, что вести диалог о культуре в таких условиях невозможно, особенно когда выступают вдохновленные люди.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше