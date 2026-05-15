Захарова раскрыла детали инцидента с журналистом на брифинге Лаврова

Охранники не выводили из помещения журналиста, который мешал проведению пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Дели. Об этом в пятницу, 15 мая, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
— По поводу «выведения корреспондента с пресс-конференции Лаврова в Дели». Никого не выводили. После двух просьб оператору сделать звук в телефоне потише предложили отложить аппарат на время пресс-конференции. Что и было сделано. Далее все прошло штатно, — пояснила дипломат в своем Telegram-канале.
Во время пресс-конференции, которая прошла 15 мая, Лавров несколько раз попросил мужчину, который громко разговаривал по телефону, выйти из зала или убрать устройство. Министр подчеркнул, что разговор мешает общению с журналистами, после чего попросил организаторов мероприятия вывести человека из помещения.
11 мая президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось прервать панельную дискуссию о культуре в рамках саммита «Африка вперед» в Найроби из-за шума в зале. Политик повысил голос, обратился к аудитории и заявил, что вести диалог о культуре в таких условиях невозможно, особенно когда выступают вдохновленные люди.