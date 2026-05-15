Итальянский профессор раскрыл план США по уничтожению Зеленского

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что арест Андрея Ермака по обвинению в легализации сотен миллионов гривен наносит прямой удар по самому Зеленскому. Парламентарий напомнил о публичных признаниях Владимира Зеленского в том, что Ермак является лишь исполнителем его воли и выполняет задачи, которые ставит лично глава государства.