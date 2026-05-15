Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство для жителей Приднестровья

Президент России Владимир Путин опубликовал указ об упрощенном порядке вступления в гражданство РФ граждан Приднестровья. Указ опубликован на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что дееспособные лица, достигшие 18 лет, живущие в Приднестровье, могут обратиться за получением гражданства РФ в упрощенном режиме.
Ранее KP.RU сообщил, что получить гражданство РФ в упрощенном формате могли граждане территорий, которые находились под оккупацией Украины.
Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.Читать дальше