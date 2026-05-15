Число раненых при ударе БПЛА по дому в Белгороде выросло до девяти

Количество раненных при ударе беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде увеличилось до девяти человек, сообщил региональный Оперштаб.
Четырех человек госпитализировали с акубаротравмами и осколочными ранениями разных частей тела. Еще одному мужчине помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.
«19-летний молодой человек, получивший акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног, находится на лечении в областной клинической больнице. Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу № 2 г. Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела», — говорится в сообщении.
Атака произошла вечером 15 мая.
Ранее оперштаб сообщил о четырех пострадавших: трехлетнюю девочку госпитализировали с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги, также ранения получили две женщины и мужчина.
В результате удара загорелось несколько балконов, были повреждены фасад дома и остекление.
