Число раненых при ударе БПЛА по дому в Белгороде выросло до девяти

Количество раненных при ударе беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде увеличилось до девяти человек, сообщил региональный Оперштаб.

Источник: РБК

Количество раненных при ударе беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде увеличилось до девяти человек, сообщил региональный Оперштаб.

Четырех человек госпитализировали с акубаротравмами и осколочными ранениями разных частей тела. Еще одному мужчине помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.

«19-летний молодой человек, получивший акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног, находится на лечении в областной клинической больнице. Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу № 2 г. Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела», — говорится в сообщении.

Атака произошла вечером 15 мая.

Ранее оперштаб сообщил о четырех пострадавших: трехлетнюю девочку госпитализировали с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги, также ранения получили две женщины и мужчина.

В результате удара загорелось несколько балконов, были повреждены фасад дома и остекление.

