Госдеп: Израиль и Ливан продлят перемирие на 45 дней

Как он написал в X, израильские и ливанские должностные лица провели в Вашингтоне 14 и 15 мая «высокопродуктивные переговоры». «Договоренность о прекращении боевых действий от 16 апреля будет продлена на 45 дней, чтобы обеспечить дальнейший прогресс», — отметил Пиготт. По его словам, «Госдепартамент США возобновит переговоры на политическом треке 2 и 3 июня». «Кроме того, 29 мая в Пентагоне будет запущен трек переговоров по безопасности с участием военных делегаций обеих стран», — подчеркнул официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.