Госдеп: Израиль и Ливан продлят перемирие на 45 дней

Как он написал в X, израильские и ливанские должностные лица провели в Вашингтоне 14 и 15 мая «высокопродуктивные переговоры». «Договоренность о прекращении боевых действий от 16 апреля будет продлена на 45 дней, чтобы обеспечить дальнейший прогресс», — отметил Пиготт. По его словам, «Госдепартамент США возобновит переговоры на политическом треке 2 и 3 июня». «Кроме того, 29 мая в Пентагоне будет запущен трек переговоров по безопасности с участием военных делегаций обеих стран», — подчеркнул официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.
«Мы надеемся, что эти обсуждения продвинут прочный мир между двумя странами, полное признание ими суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также обеспечат подлинную безопасность на их общей границе», — отметил дипломат.
Встречи между делегациями Израиля и Ливана проходят при активной поддержке США. Делегацию Ливана возглавляет бывший посол в США Симон Карам, израильскую — заместитель главы Совета национальной безопасности Йосеф Дразнин. После первого раунда 14 апреля была достигнута договоренность об установлении режима прекращения огня в Ливане. Он начал действовать с 17 апреля. Затем по итогам второго раунда 23 апреля было объявлено о продлении перемирия на три недели.