Эксперт Дудчак: никто не хочет жертвовать своей свободой ради Ермака

Проблема бывшего главы офиса Владимира Зеленского, по мнению ведущего научного сотрудника Института стран СНГ, заключается в отсутствии друзей.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Арестованный бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не может собрать залог для выхода из СИЗО, поскольку его административный ресурс иссяк, а бизнес-партнеры не готовы жертвовать своей свободой и благосостоянием. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

«Тот административный ресурс, которым Ермак обладал еще совсем недавно, в этот раз может и не сработать. Если поставлена задача влиятельными силами на Украине, непреодолимые силы для Зеленского и тех, кто стоит за ним, а может как раз за ними стоят силы, которые вполне достигли консенсуса по замене Зеленского. Кто именно выйдет на замену? Здесь, конечно, возникнут вопросы. И есть разные взгляды Вашингтона и Брюсселя. Но вполне возможно, что сам факт замены Зеленского рассматривается как одна из сюжетных линий развития событий на Украине. В таком случае, конечно, Ермаку не позавидуешь», — сказал он.

Проблема Ермака, по мнению эксперта, заключается в отсутствии друзей. «Но если его выпустят под залог, иначе как к цирку, к этому процессу относиться будет сложно. Посмотрим. Технической проблемы в сборе денег нет. Есть исключительно проблема в том, что участники освобождения Ермака, друзей-то у него действительно нет, а бизнес-партнеры в таких случаях обычно разбегаются, никто не собирается и не будет жертвовать своей свободой и своим благосостоянием ради спасения Ермака. Судя по всему, как раз участие в спасении может вызвать последующую негативную реакцию и нанести ущерб тем, кто участвует в этом процессе», — резюмировал Дудчак.

14 мая суд отправил Ермака под стражу на 60 суток с возможностью выхода под залог в размере 140 млн гривен (около $3,1 млн) в качестве меры пресечения по делу об отмывании средств при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. До сих пор залог собрать не удалось, Ермак остается в СИЗО.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
