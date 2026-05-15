Путин упростил правила получения гражданства жителями Приднестровья

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин упростил правила приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Указ опубликован на портале публикования правовых актов.

Совершеннолетние жители Приднестровья, постоянно проживающие в этом регионе, вправе обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство, без соблюдения требований, указанных в 1−3 пунктах первой части 15 статьи закона о гражданстве.

В первых трех пунктах ст. 15 Федерального закона о гражданстве сказано, что вступающее в российское гражданство лицо обязано: постоянно проживать в России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приеме в гражданство в течение пяти лет; владеть русским языком, знать историю России и основы законодательства Российской Федерации.

Материал дополняется.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
