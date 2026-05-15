Путин упростил правила получения гражданства жителями Приднестровья

Президент России Владимир Путин упростил правила приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Указ опубликован на портале публикования правовых актов.
Совершеннолетние жители Приднестровья, постоянно проживающие в этом регионе, вправе обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство, без соблюдения требований, указанных в 1−3 пунктах первой части 15 статьи закона о гражданстве.
В первых трех пунктах ст. 15 Федерального закона о гражданстве сказано, что вступающее в российское гражданство лицо обязано: постоянно проживать в России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приеме в гражданство в течение пяти лет; владеть русским языком, знать историю России и основы законодательства Российской Федерации.
Материал дополняется.