Россия раздаст паспорта жителям Приднестровья по упрощенной схеме

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который кардинально упрощает процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья. Документ вводит специальный порядок приема в подданство РФ для всех категорий населения непризнанной республики, включая детей-сирот и недееспособных лиц.

Решение главы государства продиктовано необходимостью обеспечения базовых гарантий для соотечественников.

«В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права… постановляю: Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего Указа в Приднестровье, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации», — говорится в тексте документа, опубликованного ТАСС.

Согласно указу, заявители из Тирасполя и других населенных пунктов региона смогут получить паспорт без соблюдения целого ряда требований, которые обычно предъявляются к иностранцам. В тексте указа отмечается, что процедура будет проходить «без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1−3 части 1 статьи 15 Федерального закона».

Особое внимание в указе президента уделено наиболее уязвимым слоям населения, которые годами находились в неопределенном правовом статусе.

«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего Указа в Приднестровье, вправе приобрести гражданство Российской Федерации», — подчеркивается в указе.

Подать заявление о приеме в гражданство для указанных категорий лиц могут их законные представители.

Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
