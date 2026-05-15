DB: Трамп не достиг никаких результатов в ходе визита в Китай

Президент США Дональд Трамп не добился запланированных результатов в рамках официального визита в Китай. Как 15 мая сообщает портал The Daily Beast (DB), «целью поездки было достижение соглашений по самым разным вопросам, от технологий и снижения тарифов до установления мира на Ближнем Востоке. Трамп не добился результата».

Источник: AP 2024

В материале отмечается, что американский лидер в ходе переговоров не смог противостоять председателю КНР Си Цзиньпину по вопросам Тайваня или редкоземельных минералов. Прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке также не был достигнут. «Поездка, по всей видимости, носила скорее символический характер, поскольку никаких крупных торговых сделок или структурных соглашений заключено не было», — говорится в публикации.

Ранее в этот день глава МИД Китая Ван И сообщил, что Си Цзиньпин осенью совершит ответный официальный визит в США по приглашению Трампа. Он отметил, что к встрече глав двух государств должны тщательно подготовиться обе стороны, чтобы создать «подходящую атмосферу и добиться дальнейших успехов».

Трамп 14 мая назвал свои переговоры с Си Цзиньпином превосходными. По данным CNN, часть визита сопровождалась культурной программой.

