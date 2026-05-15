Пчелы атаковали Белый дом

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. «Торнадо из пчел» обрушился на Белый дом, сообщают американские журналисты.
На территории Белого дома есть несколько ульев, последний был установлен в конце апреля по инициативе первой леди США Меланьи Трамп — он выполнен в форме самой резиденции. Президенту США Дональду Трампу в начале мая даже пришлось отбиваться от назойливой пчелы.
«Бог мой! Это торнадо из пчел в Белом доме!», — рассказала журналистка Fox News Александриа Хофф, видео с насекомыми она опубликовала в Х.
Она же охарактеризовала пчел как «суперзлых».
Журналист Fox Business Эдвард Лоуренс в той же соцсети пишет, что пчел «тысячи».
«Сумасшедший рой пчел на Северной лужайке Белого дома», — указала в Х журналистка NTDNews Мэри Отсу.
О пострадавших в результате атаки насекомых пока не сообщается.