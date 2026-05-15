Армия Израиля ввела режим закрытой военной зоны в районе на границе с Ливаном

Такое решение приняли после оценки ситуации.

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая. /ТАСС/. Армия Израиля объявила о введении режима закрытой военной зоны в прибрежном районе на границе с Ливаном.

Согласно заявлению армейской пресс-службы, военный режим введен на прибрежной полосе от приграничного поселка Рош-ха-Никра до национального парка Ахзив. Расстояние между ними составляет около 5 км.

В заявлении отмечается, что это решение принято «после оценки ситуации». Въезд на эту территорию теперь строго воспрещен. «Армия обороны Израиля остается готовой к обороне этого района», — добавили в пресс-службе без дополнительных пояснений.