Армия Израиля ввела режим закрытой военной зоны в районе на границе с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая. /ТАСС/. Армия Израиля объявила о введении режима закрытой военной зоны в прибрежном районе на границе с Ливаном.
Согласно заявлению армейской пресс-службы, военный режим введен на прибрежной полосе от приграничного поселка Рош-ха-Никра до национального парка Ахзив. Расстояние между ними составляет около 5 км.
В заявлении отмечается, что это решение принято «после оценки ситуации». Въезд на эту территорию теперь строго воспрещен. «Армия обороны Израиля остается готовой к обороне этого района», — добавили в пресс-службе без дополнительных пояснений.