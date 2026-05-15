NYT: США будут равнять связанных с мафией мексиканских чиновников с террористами

Американская прокуратура будет вменять мексиканским чиновникам, которых подозревают в связях с сетями наркоторговли, еще и пособничество террористическим организациям, сообщает сегодня The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. О новой директиве два дня назад объявил помощник заместителя генерального прокурора Аакаш Сингх на селекторном совещании с федеральными прокурорами.
«Мы должны втрое увеличить число обвинительных заключений против коррумпированных правительственных чиновников… Если для чиновников мексиканского правительства это нежелательный поворот событий и они оскорблены нашими действиями, то нет ничего в мире, что волновало бы меня меньше… Если в процессе мы их пристыдим и выставим в неловком свете, то для нас это будет отличным бонусом», — заявил господин Сингх во время разговора.
США могут использовать этот шаг как рычаг давления на Мексику в переговорах, отмечает NYT. При этом, пишет издание, чиновников, связанных с наркомафией, действительно может испугать перспектива быть разыскиваемыми за терроризм.
Директива появилась через две недели после того, как федеральные прокуроры в Нью-Йорке предъявили обвинения губернатору мексиканского штата Синалоа и еще девяти действующим и бывшим мексиканским чиновникам в предполагаемых связях с наркокартелем. Вскоре один из обвиненных чиновников был арестован в Европе, другой сам сдался американским властям, пишет NYT.
Сегодня президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что у нее состоялся отличный разговор с президентом США Дональдом Трампом. «Мы подтвердили работу, которую проводим в сфере безопасности, и дискуссии по вопросам торговли. Мы договорились созвониться снова и продолжить диалог с некоторыми из его коллег, которые в ближайшее время посетят нашу страну», — написала она в соцстети X.