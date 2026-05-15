Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сорвал возможное продление перемирия между Россией и Украиной в честь празднования Дня Победы. Такое заявление сделал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Ещё на неделю должны были продлить перемирие. Но приехал Борис Писториус и всё сорвал. А Зеленский хотел, чтобы всё было сорвано, это понятно», — приводит его слова РИА Новости.
Немецкая газета Berliner Zeitung писала, что визит Писториуса на Украину свидетельствует об отсутствии у Европейского союза желания добиваться мира.
Издание L"AntiDiplomatico отмечало, что Писториус приехал в Киев, чтобы планировать теракты против России.
Эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен раскритиковала политику властей ФРГ за проводимый на Украине политический курс.