Фицо: серьезный диалог с РФ является обязанностью ЕС

«Я думаю, что нашей обязанностью является ведение с Россией серьезного диалога, в ходе которого мы будем проявлять одинаковое уважение к российским и украинским партнерам. Такой диалог президент [РФ Владимир] Путин всегда ведет со мной», — сказал он, комментируя свой визит в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы.
По словам Фицо, диалог с российским лидером очень важен для него. Премьер отметил, что был первым человеком в ЕС, который узнал о готовящемся перемирии между Москвой и Киевом. «Я знал это, потому что он (Путин — прим. ТАСС) мне это сказал», — уточнил Фицо. Он назвал иллюзией представления некоторых европейских политиков о том, что конфликт на Украине может быть урегулирован военным путем.
«Президент Путин очень ясно говорит о своей позиции, очень ясно, когда речь идет о возможности [заключения] мира. Он очень ясно говорит, и я думаю, что эту [полученную в Москве] информацию необходимо довести до наших партнеров [в Евросоюзе], и так это и будет. Я, когда с ними встречусь, буду говорить о выводах, сделанных во время [моей] поездки [в Москву]», — подчеркнул глава правительства.
Коснувшись предложения российского президента поручить бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру вести от имени ЕС переговоры с РФ, Фицо сказал: «Путин хочет [видеть на переговорах] человека, который хотя бы немного знает “русскую душу”. Вы не можете просто кого-то взять и направить вести переговоры о мире между Россией и Украиной, если абсолютно ничего не понимаете в этой стране».