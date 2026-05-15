В «Филадельфии» надеются, что Мичков извлечёт уроки из этого сезона

Генменеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр высказался об игре российского хоккеиста Матвея Мичкова в этом сезоне.

«Думаю, что он очень умный молодой парень. Он адаптируется и извлечёт уроки из этого сезона. Посмотрите на хоккеистов, даже на суперзвёзд… Не так уж много игроков, у которых всегда всё идёт по плану. Нужно проходить через взлёты и падания», — приводит его слова The Athletic.

Бриэр считает Мичкова умным парнем, который справится со всем.

В этом сезоне Мичков набрал 51 (20+31) балл в 81 матче регулярки НХЛ. В плей-офф он сделал всего одну результативную передачу в восьми играх.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» рассмотрит предложения по обмену Мичкова в межсезонье.