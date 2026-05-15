В Белгородском округе мирный житель пострадал в результате атаки FPV-дрона

В селе Нечаевка Белгородского округа мирный житель пострадал в результате атаки FPV-дрона.
Об этом сообщили в оперштабе региона.
«В селе Нечаевка Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадал мирный житель», — говорится в заявлении.
Мужчину госпитализировали.
Ранее стало известно, что украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде.
В результате атаки БПЛА пострадали девять человек.
