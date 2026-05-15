Делегация Ливана назвала продление режима прекращения огня путем к стабильности

БЕЙРУТ, 15 мая. /ТАСС/. Третий раунд ливано-израильских переговоров в Вашингтоне привел к существенному прогрессу и повысил шансы на достижение мирного решения конфликта. Об этом говорится в заявлении, распространенном делегацией Ливана.
«Продление режима прекращения огня на 45 дней и создание под эгидой США механизма по военной координации и обеспечению безопасности открывают путь к стабильности», — указывается в тексте, который приводит телеканал MTV.
В нем подчеркивается, что Ливан продолжит конструктивное участие в переговорах и подтверждает «приверженность достижению соглашения, которое восстановит его полный национальный суверенитет и гарантирует возвращение граждан к родным очагам».
«Наша цель — преобразовать перемирие во всеобъемлющее и прочное соглашение, которое защитит достоинство, безопасность и будущее ливанского народа», — отмечается в заявлении.
Как сообщил ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт, договоренность о прекращении боевых действий от 16 апреля продлена на 45 дней, чтобы обеспечить дальнейший прогресс. Военные делегации двух стран вновь встретятся в Пентагоне 29 мая, а переговоры на политическом треке возобновятся 2−3 июня.