Делегация Ливана назвала продление режима прекращения огня путем к стабильности

Ливан продолжит конструктивное участие в переговорах и подтверждает "приверженность достижению соглашения, которое восстановит его полный национальный суверенитет и гарантирует возвращение граждан к родным очагам"

БЕЙРУТ, 15 мая. /ТАСС/. Третий раунд ливано-израильских переговоров в Вашингтоне привел к существенному прогрессу и повысил шансы на достижение мирного решения конфликта. Об этом говорится в заявлении, распространенном делегацией Ливана.

«Продление режима прекращения огня на 45 дней и создание под эгидой США механизма по военной координации и обеспечению безопасности открывают путь к стабильности», — указывается в тексте, который приводит телеканал MTV.

В нем подчеркивается, что Ливан продолжит конструктивное участие в переговорах и подтверждает «приверженность достижению соглашения, которое восстановит его полный национальный суверенитет и гарантирует возвращение граждан к родным очагам».

«Наша цель — преобразовать перемирие во всеобъемлющее и прочное соглашение, которое защитит достоинство, безопасность и будущее ливанского народа», — отмечается в заявлении.

Как сообщил ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт, договоренность о прекращении боевых действий от 16 апреля продлена на 45 дней, чтобы обеспечить дальнейший прогресс. Военные делегации двух стран вновь встретятся в Пентагоне 29 мая, а переговоры на политическом треке возобновятся 2−3 июня.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше