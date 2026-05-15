Собянин: сбит ещё один БПЛА, летевший на Москву

Сбит ещё один летевший на Москву беспилотник. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Сбит ещё один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в МАХ.
До этого силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника.
Ранее над Брянской областью средства протиивовоздушной обороны, мобильно-огневые группы и спецподразделения Росгвардии уничтожили 24 БПЛА.
