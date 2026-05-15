Верховный суд предложил сократить сроки за покупку и хранение наркотиков

Сейчас за крупный размер наркотиков (статья 228 УК РФ) грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. За особо крупный — от 10 до 15 лет. Авторы законопроекта предлагают убрать нижние границы наказания и снизить максимальные сроки до 5 и 10 лет соответственно.
В пояснительной записке подчёркивается, что за последние два десятилетия нормы ужесточались, но судебная практика показывает необходимость более взвешенного подхода к тем, кто не занимается сбытом.
«Проведённый Верховным судом Российской Федерации анализ судебной практики позволяет сделать вывод об объективной необходимости более взвешенного подхода законодателя к избранию мер ответственности за такие деяния, если они не связаны со сбытом наркотиков», — говорится в документе.
Законопроект также предлагает давать впервые осуждённым наркозависимым право получить отсрочку от отбывания наказания для прохождения лечения и реабилитации. Авторы уверены, что это поможет ресоциализации и профилактике повторных преступлений.
«Предоставление таким осуждённым возможности пройти лечение от наркомании станет одним из важных средств ресоциализации личности и профилактики совершения повторных преступлений», — отмечается в пояснительной записке.
Однако в отзыве кабмина указано, что законопроект может быть поддержан лишь при условии исключения спорных положений. Правительство считает, что инициатива не учитывает степень общественной опасности преступлений и противоречит борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Кроме того, из-за обратной силы закона придётся пересматривать ранее вынесенные приговоры, что может привести к массовому освобождению осуждённых.
«Существует риск того, что значительное число осуждённых по указанным статьям кодекса может освободиться из мест лишения свободы и вновь интегрироваться в преступную среду, а более мягкие санкции создадут условия для ухода от ответственности за деяния, совершение которых несёт риски последующего сбыта наркотиков», — предупреждают в кабмине.
