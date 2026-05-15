Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морозов: мировое парное катание сейчас движется по нисходящей

Российский фигурист Владимир Морозов, выступавший вместе с Евгенией Тарасовой, высказался о мировом уровне фигурного катания.

Российский фигурист Владимир Морозов, выступавший вместе с Евгенией Тарасовой, высказался о мировом уровне фигурного катания.

«Честно говоря, не приветствую упрощение произвольных программ. Понимаю, что европейское и мировое парное катание сейчас движется по нисходящей: нет суперсильных топ-пар. Если сравнивать Олимпийские игры 2026 года с Олимпиадами 2014, 2018 и даже 2022 года, тогда уровень был заметно выше», — приводит его слова «Советский спорт».

Он не считает, что из-за новых правил, которые вводит ISU, парное катание превратится в танцы на льду.

«Это невозможно. В парном катании есть прыжки, выбросы, подкрутки, поэтому эти два вида никогда не станут одинаковыми».

Ранее сообщалось, что Иоланда Чен уверена, что российские фигуристки смогут конкурировать с американкой Алисой Лью.