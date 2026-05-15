Морозов: мировое парное катание сейчас движется по нисходящей

Российский фигурист Владимир Морозов, выступавший вместе с Евгенией Тарасовой, высказался о мировом уровне фигурного катания.
«Честно говоря, не приветствую упрощение произвольных программ. Понимаю, что европейское и мировое парное катание сейчас движется по нисходящей: нет суперсильных топ-пар. Если сравнивать Олимпийские игры 2026 года с Олимпиадами 2014, 2018 и даже 2022 года, тогда уровень был заметно выше», — приводит его слова «Советский спорт».
Он не считает, что из-за новых правил, которые вводит ISU, парное катание превратится в танцы на льду.
«Это невозможно. В парном катании есть прыжки, выбросы, подкрутки, поэтому эти два вида никогда не станут одинаковыми».
