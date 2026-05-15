Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что слухи о наркозависимости президента Украины Владимира Зеленского могут иметь под собой реальные основания. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с журналистами, комментируя высказывание министра сельского хозяйства Словакии Рихарда Такача.

Источник: AP 2024

«Думаю, что если что-то повторно публикуется, то из этого должно быть сделано заключение, [как в словацкой пословице], что и листочек не сдвинется с места, если не дует ветерок. Я не вижу никаких причин, почему бы мы не могли комментировать и говорить то, что появилось в медиапространстве. Это же не сказали мы», — отметил Фицо.

Ранее Такач высказал мнение, что распространённые сведения о Зеленском являются достаточным основанием для его отставки. «Зеленский оказался в центре огромного скандала. То, что наговорила его бывшая пресс-секретарь [Юлия Мендель], по-моему, должно вести к немедленной отставке. Уже давно говорится, что Зеленский любит наркотики, а сейчас это подтвердилось», — сказал Такач, чьи слова приводит новостной портал Novinky.

В свою очередь, посол Словакии Мирослав Кастран опроверг заявление Такача. Он указал, что подобные высказывания «создают угрозу для украинско-словацких отношений и реализации планов визитов на наивысшем уровне».

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
