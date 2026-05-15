Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского

«Думаю, что если что-то повторно публикуется, то из этого должно быть сделано заключение, [как в словацкой пословице], что и листочек не сдвинется с места, если не дует ветерок. Я не вижу никаких причин, почему бы мы не могли комментировать и говорить то, что появилось в медиапространстве. Это же не сказали мы», — отметил Фицо.
Ранее Такач высказал мнение, что распространённые сведения о Зеленском являются достаточным основанием для его отставки. «Зеленский оказался в центре огромного скандала. То, что наговорила его бывшая пресс-секретарь [Юлия Мендель], по-моему, должно вести к немедленной отставке. Уже давно говорится, что Зеленский любит наркотики, а сейчас это подтвердилось», — сказал Такач, чьи слова приводит новостной портал Novinky.
В свою очередь, посол Словакии Мирослав Кастран опроверг заявление Такача. Он указал, что подобные высказывания «создают угрозу для украинско-словацких отношений и реализации планов визитов на наивысшем уровне».