Силы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Воронежу

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших к Воронежу, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в Telegram-канале.
Он отметил, что угроза атаки БПЛА на территории Воронежской области сохраняется.
