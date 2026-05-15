Yle: Украина не предупреждает власти Эстонии и Латвии о возможном заходе дронов

Украина не предупреждает власти Эстонии и Латвии о возможном приближении дронов к воздушному пространству этих стран. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle со ссылкой на ВВС Эстонии.
«Украина не даёт странам НАТО предварительных предупреждений о возможном приближении дронов к воздушному пространству альянса», — сообщил Yle.
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Таллин ожидает от Киева более жёсткого контроля за его беспилотниками. Дроны всё чаще залетают в воздушное пространство страны.
3 мая украинский дрон вновь нарушил воздушное пространство Эстонии.