Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Yle: Украина не предупреждает власти Эстонии и Латвии о возможном заходе дронов

Украина не предупреждает власти Эстонии и Латвии о возможном приближении дронов к воздушному пространству этих стран. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle со ссылкой на ВВС Эстонии.

Украина не предупреждает власти Эстонии и Латвии о возможном приближении дронов к воздушному пространству этих стран. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle со ссылкой на ВВС Эстонии.

«Украина не даёт странам НАТО предварительных предупреждений о возможном приближении дронов к воздушному пространству альянса», — сообщил Yle.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Таллин ожидает от Киева более жёсткого контроля за его беспилотниками. Дроны всё чаще залетают в воздушное пространство страны.

3 мая украинский дрон вновь нарушил воздушное пространство Эстонии.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше