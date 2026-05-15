Мерц заявил, что обсудил с Трампом урегулирование на Украине

Немецкий канцлер Фридрих Мерц сообщил, что провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
Он отметил, что стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и пришли к согласию, что Тегерану нужно сесть за стол переговоров и открыть Ормузский пролив.
«Мы также обсудили мирное решение по Украине и скоординировали наши позиции в преддверии саммита НАТО в Анкаре», — написал Мерц в соцсети Х.
Ранее канцлера Германии во второй раз за неделю освистали во время публичного выступления.
По данным опроса института INSA для Bild, уровень недовольства Мерцем достиг 62%.
