Американист Кошкин: Трамп не будет продолжать войну в Иране, несмотря на намеки

Эксперт ответил, что подразумевал Трамп, намекая на продолжение войны в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Старший научный сотрудник ИСК РАН, американист Павел Кошкин объяснил, действительно ли президент США Дональд Трамп готов продолжать войну в Иране, о чем заявил, отметив, что «продолжение следует».

Произнося эту фразу, Трамп не стал вдаваться в подробности и многие расценили ее как обещание дальнейший столкновений с Ираном.

Но, по мнению эксперта, США не выгодно продолжать эту войну.

— Для Трампа нет объективного смысла продолжать активную военную операцию в Иране. Его слова — целенаправленная двусмысленность, чтобы ввести в заблуждение оппонентов и противников, — говорит американист Ридусу.

Такое заявление позволило главе США сохранить лицо перед сторонниками, и продемонстрировать свой «сильный характер в его понимании». Дональд Трамп часто пользуется подобным приемом. А в преддверии выборов, данный инструмент позволит ему сыграть на лояльности. Тем не менее, аналитики прогнозируют, что осенью Республиканская партия наверняка потеряет большинство в одной из палат конгресса.

— Реального продолжения войны в Иране точно не будет, если учитывать внутриполитическое давление на Трампа, — заключил американист.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше