Гуменник — о завершении карьеры: пока могу быть конкурентоспособным, продолжу соревноваться

Российский фигурист Пётр Гуменник высказался на тему завершения карьеры.
«Буду заниматься, пока это приносит удовольствие. Надеюсь, что удастся избежать серьёзных травм. Пока могу быть конкурентоспособным, продолжу соревноваться. Если пойму, что уже не могу прыгать четверные, можно будет уходить в шоу», — приводит его слова «Мир фигурного катания».
Он также признался, что хотел бы в будущем совместить полученный в фигурном катании опыт и приобретённые в университете знания:
«На встрече с ректором Университета ИТМО узнал, что есть возможность заняться связанной с фигурным катанием исследовательской работой в магистратуре».
Гуменник — действующий чемпион России и победитель финала Гран-при России. На Олимпийских играх — 2026 в Милане он занял шестое место.
Ранее родители Гуменника подтвердили желание фигуриста продолжать карьеру до следующих Игр.