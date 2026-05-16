Лавров: Армения может лишиться привилегий в рамках ЕАЭС

Армения рискует потерять привилегии, которыми пользуется в качестве члена Евразийского экономического союза. На это указал глава российского МИД Сергей Лавров. Министр определил отношения РФ и Армении как близкие, союзнические, но в то же время непростые.
Лавров выразил сожаление по поводу того, что глава правительства Армении Никол Пашинян не сможет присутствовать на саммите Евразийского экономического союза, который пройдёт в конце мая в Казахстане.
Также Сергей Лавров указал, что Армения не сможет совмещать стандарты ЕС и членство в ЕАЭС.
Ранее Пашинян дал скользкий комментарий об отношении Армении к санкциями против России. Он заявил, что Армения не намерена попадать под санкции из-за позиции по РФ.