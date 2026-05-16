Аракчи анонсировал консультации с Россией о вывозе иранского урана

Аракчи анонсировал новые консультации с Россией о вывозе иранского урана.

ТЕГЕРАН, 15 мая — РИА Новости. Вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана находится в тупике в диалоге с США, стороны вернутся к этому позже, но Иран благодарен Москве за инициативу, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Вопрос о обогащенных материалах весьма трудный. Мы решили с американцами, что поскольку этот конкретный вопрос находится практически в тупике, отложить его на более поздние этапы переговоров», — сказал он в ходе пресс-конференции, комментируя вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана и инициативу РФ по его вывозу.

Он отметил, что ценит предложение и стремление России помочь с решением этой проблемы.

«Мы всегда консультировались с российскими друзьями по всем региональным, международным и двусторонним вопросам. Я провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге порядка десяти дней назад и мы обсудили все, включая упомянутый вами вопрос (о вывоз иранского урана в РФ — ред.). Мы благодарны нашим российским друзьям за их инициативу и стремление помочь решить эту проблему», — добавил министр.

