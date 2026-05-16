На благотворительном фестивале в Москве обучат навыкам первой помощи

Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна родилась в 1864 году в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Императора Александра II и дядей Императора Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы.