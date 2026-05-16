На бывшем полигоне НКВД помолятся о новомучениках и жертвах репрессий

В Русской православной церкви в эту субботу — день поминовения новомучеников, в Бутово пострадавших. С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в Бутово были расстреляны 20762 человека — в основном жители Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений, из них 332 человека были канонизированы Русской православной церковью. Территория братской могилы площадью около 6 гектаров была передана Церкви в 1995 году, там возведены несколько храмов. В 2001 году правительство Московской области объявило Бутовский полигон памятником истории.