Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Yle: Украина не предупреждала Эстонию и Латвию о заходе дронов

Украина не информировала власти Эстонии и Латвии о возможном приближении беспилотных летательных аппаратов к воздушному пространству этих стран, сообщает финская телерадиовещательная компания Yle.

Источник: AP 2024

В пятницу утром финские власти получили данные о беспилотниках в воздушном пространстве страны, после чего столичный аэропорт был закрыт на несколько часов. В силах обороны Финляндии заявили, что страну предупредили о возможном заходе дронов в воздушное пространство, однако источник предупреждения не уточнили.

«В сообщении ВВС Эстонии для Yle говорится, что Украина не дает странам НАТО предварительных предупреждений о возможном приближении дронов к воздушному пространству альянса», — отмечается в публикации Yle.

Как уточняет Yle, латвийские власти также не получали подобных предупреждений.

«Вместо этого Эстония и Латвия сами поделились с Финляндией информацией об угрозе беспилотников», — говорится в материале.

С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников на территории Финляндии. По итогам расследований правоохранители указывали на украинское происхождение дронов. Как минимум три из них несли неразорвавшийся боеприпас.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше