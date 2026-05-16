Yle: Украина не предупреждала Эстонию и Латвию о заходе дронов

В пятницу утром финские власти получили данные о беспилотниках в воздушном пространстве страны, после чего столичный аэропорт был закрыт на несколько часов. В силах обороны Финляндии заявили, что страну предупредили о возможном заходе дронов в воздушное пространство, однако источник предупреждения не уточнили.