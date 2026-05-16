Yle: Украина не предупреждала Эстонию и Латвию о заходе дронов

В пятницу утром финские власти получили данные о беспилотниках в воздушном пространстве страны, после чего столичный аэропорт был закрыт на несколько часов. В силах обороны Финляндии заявили, что страну предупредили о возможном заходе дронов в воздушное пространство, однако источник предупреждения не уточнили.
«В сообщении ВВС Эстонии для Yle говорится, что Украина не дает странам НАТО предварительных предупреждений о возможном приближении дронов к воздушному пространству альянса», — отмечается в публикации Yle.
Как уточняет Yle, латвийские власти также не получали подобных предупреждений.
«Вместо этого Эстония и Латвия сами поделились с Финляндией информацией об угрозе беспилотников», — говорится в материале.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников на территории Финляндии. По итогам расследований правоохранители указывали на украинское происхождение дронов. Как минимум три из них несли неразорвавшийся боеприпас.