Директор «Евровидения» допустил возвращение России на конкурс

В2026 году пять стран отказались от участия в песенном конкурсе из-за допуска Израиля. Они бойкотировали «Евровидение» в знак протеста против войны в секторе Газа. Как сказал Мартин Грин, решение о допуске страны основано на убеждении, что по Израилю нет «глобального консенсуса». «Если вы знаете, что у вас есть глобальный консенсус, вы будете действовать очень, очень быстро. Если вы знаете, что нет, вы должны уделять этому больше времени», — пояснил директор конкурса.