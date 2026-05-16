Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судан подтвердил наличие украинских наемников в рядах СБР, заявил посол

Посол Черновол: Судан подтвердил наличие украинских наемников в рядах СБР.

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Официальный Судан подтверждает наличие украинских наемников в рядах СБР, в том числе дроноводов, сообщил посол России в стране Андрей Черновол.

«Местные СМИ регулярно пишут о фактах наличия в рядах мятежных Сил быстрого реагирования украинских наемников. Эту же информацию здесь подтверждают и на официальном уровне. Говорят о задействовании СБР сотен инструкторов, в том числе дроноводов», — сказал Черновол газете «Известия».

С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В последнее время фиксируется все больше случаев ударов по военным и гражданским объектам в Судане с помощью беспилотников.

Суданские власти утверждают, что некоторые атаки могли осуществляться с территории соседней Эфиопии. Также Хартум обвиняет ОАЭ в поддержке повстанцев, однако эмиратская сторона эти обвинения отвергает.

Ранее заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что западное оружие, которое перепродает ВСУ, замечено у террористических формирований в Судане.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше