CNN: Польшу ошеломил отказ США ввести войска в их страну

Власти Польши были удивлены решением США отказаться от размещения на территории страны дополнительных четырех тысяч американских военнослужащих. Об этом сообщила журналистка CNN Хейли Брицки со ссылкой на члена Палаты представителей Конгресса США Дона Бейкона.
По словам американского политика, польская сторона не была заранее проинформирована о готовящемся решении Вашингтона. Как утверждается, представители Польши узнали об изменении планов уже постфактум и были шокированы произошедшим.
Бейкон также отметил, что у польских властей до сих пор нет ясного понимания дальнейшей стратегии США в регионе. Ситуация вызвала обеспокоенность в Варшаве на фоне тесного военного сотрудничества двух стран.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты выведут из ФРГ пять тысяч военных. Пентагон подтвердил эту информацию. В ведомстве заявили, что решение принято по итогам оценки расстановки сил в Европе.