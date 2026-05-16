Австрийский космонавт объяснил, как космос влияет на организм

ВЕНА, 16 мая — РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости объяснил, что космос влияет на организм, например, может измениться восприятие вкуса, а также рассказал о важности тренировок.
«Да, есть небольшие изменения — например, может немного измениться восприятие вкуса и подобные вещи. Но это не играет большой роли. Самое важное — оставаться здоровым и в хорошей физической форме», — сказал он, отвечая на вопрос, как меняются ощущения в космосе.
Собеседник агентства добавил, что для этого нужно много тренироваться, до двух часов в день.
«Беговая дорожка, велотренажер, эспандеры, силовые упражнения, чтобы сохранить мышечную массу», — пояснил космонавт.
Франц Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Вместе с ним в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите около недели, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.