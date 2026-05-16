Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Австрийский космонавт объяснил, как космос влияет на организм

Австрийский космонавт Фибек: в космосе может измениться восприятие вкуса.

ВЕНА, 16 мая — РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости объяснил, что космос влияет на организм, например, может измениться восприятие вкуса, а также рассказал о важности тренировок.

«Да, есть небольшие изменения — например, может немного измениться восприятие вкуса и подобные вещи. Но это не играет большой роли. Самое важное — оставаться здоровым и в хорошей физической форме», — сказал он, отвечая на вопрос, как меняются ощущения в космосе.

Собеседник агентства добавил, что для этого нужно много тренироваться, до двух часов в день.

«Беговая дорожка, велотренажер, эспандеры, силовые упражнения, чтобы сохранить мышечную массу», — пояснил космонавт.

Франц Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Вместе с ним в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите около недели, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.