Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает варианты с более интенсивными бомбардировками и проведением спецназом наземной операции с целью вывоза обогащенного урана с иранских ядерных объектов, сообщила газета.

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. США и Израиль активно готовятся к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, исламская республика может подвергнуться новым атакам уже на следующей неделе. Советники президента США Дональда Трампа подготовили планы по возобновлению ударов, однако глава Белого дома пока не принял окончательно решения, отмечает издание. Согласно его данным, рассматриваемые американским лидером варианты включают переход к более интенсивной бомбардировке Ирана и проведение спецназом наземной операции с целью вывоза обогащенного урана с иранских ядерных объектов.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон рассматривает возможность в случае прекращения перемирия дать военной операции против Ирана название «Кувалда» и заменить ею начатую 28 февраля операцию «Эпическая ярость».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше