Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При израильском ударе по Ливану погибли трое спасателей

Трое спасателей погибли при ударе Израиля по центру гражданской обороны в Ливане.

БЕЙРУТ, 16 мая — РИА Новости. Трое спасателей погибли при израильском ударе по центру гражданской обороны в поселении Харуф в округе Набатия на юге Ливана, говорится в заявлении гражданской обороны Ливана.

«Удар израильского противника по центру Исламской медицинской ассоциации гражданской обороны в Харуфе в округе Набатия привел к гибели шести человек, среди них трое спасателей, еще 22 человека получили ранения», — говорится в заявлении.

Ранее израильские удары также пришлись по районам Тира и Набатии. В Тире был атакован объект рядом с больницей «Хирам», где пострадали медики и пациенты, а в Набатии удар беспилотника по автомобилю у хусейнии привел к гибели двух человек.