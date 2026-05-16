Ночная температура в Москве поднимется до +18 °C с понедельника

Ночная температура до +18 °C ожидается в Москве с понедельника, 18 мая, из-за аномально тёплой погоды.
Об этом рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Синоптик пояснил, что температура будет превышать норму на 7—9 °C.
«С 18 мая ночная температура составит до +18 °C, а днём температура достигнет +32 °C», — уточнил Голубев.
По словам синоптика, такая погода сохранится практически всю рабочую неделю.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что выходные в Москве, 16 и 17 мая, будут тёплыми и без осадков, а в понедельник, 18 мая, начнётся настоящая жара.