Лавров подтвердил солидарность России с Кубой

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия полностью солидарна с Кубой и поддерживает граждан страны.
«Сейчас у всех на слуху то, что пытаются сделать с нашими друзьями на Кубе. Подтверждаем полную солидарность и поддержку кубинскому народу и Острову Свободы», — сказал господин Лавров на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
Отдельно глава МИД выделил вопрос санкций некоторых стран в отношении Кубы и других государств. По его словам, расширение «незаконной практики односторонних принудительных мер» представляет собой вызов системе международных отношений.
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».