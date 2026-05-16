Чудо-гол Паника затмил рекорд Миллера: «Локомотив» переехал «Ак Барс» в Казани и вышел вперёд в финале Кубка Гагарина

Митчелл Миллер вписал своё имя в историю российского хоккея, повторив рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина. Однако это достижение не спасло «Ак Барс» от поражения в третьем матче финальной серии от «Локомотива». Ещё до первого перерыва гости дважды огорчили Тимура Билялова, причём Рихард Паник умудрился сделать это с отрицательного угла. И хотя в середине второго периода казанцы сократили отставание, почти сразу же Никита Черепанов восстановил разницу в две шайбы. Более того, в концовке подопечные Боба Хартли забили ещё, хотя вынуждены были более четырёх минут играть вчетвером против шестерых.
Начало финальной серии Кубка Гагарина выдалось богатым на эмоции. В Ярославле «Локомотив» и «Ак Барс» подарили болельщикам два ярких матча с россыпью забитых голов и отправились в Татарстан с равным счётом. После разгромной победы небольшое психологическое и игровое преимущество прослеживалось у казанцев. Тем более что в нынешнем плей-офф КХЛ на своей площадке они ещё не уступали.
На старте встречи активнее были именно подопечные Анвара Гатиятулина, которые уже на исходе первой минуты едва не огорчили Даниила Исаева. Александр Елесин ошибся при выводе шайбы со своей половины и подарил шайбу сопернику — Александр Хмелевски для гола не хватило буквально нескольких сантиметров.
На протяжении следующих пяти минут давление в чужой зоне нарастало и даже спровоцировало Елесина устроить небольшую заварушку с Дмитрием Яшкиным. Однако первыми ошибаться начали именно казанцы.
Григорий Денисенко и Степан Терехов дважды с небольшим перерывом оставили команду в меньшинстве. И если первым преимуществом в одного хоккеиста «Локомотив» не воспользовался, то за время двойного малого штрафа защитника почти не слезали с ворот Тимура Билялова, довели разницу по броскам в створ до разгромного счёта 13:1 и под занавес большинства огорчили голкипера.
Билялов дважды спас команду после двух мощных щелчков ярославцев от разных бортов, однако его партнёры позволили сопернику буквально прописаться на пятаке, откуда Максим Берёзкин без труда затолкал шайбу в пустые.
Почувствовав значительную усталость соперника после шести минут плотной обороны, железнодорожники ринулись удваивать преимущество. Сначала Никита Кирьянов бросал после ложного замаха из зоны правого вбрасывания, затем Каюмов подставлял клюшку после наброса Елесина с синей линии.
«Ак Барс» оправился только к концу периода, однако как только противник перехватил инициативу, своё слово решил сказать Рихард Паник. Словак отобрал шайбу у Миллера и убежал на рандеву с голкипером. Щелчок форварда пришёлся в борт, однако он не выключился из эпизода и решил в касание бросить с отрицательного угла. Такую задумку Паника Билялов попросту не ожидал, и шайба рикошетом от щитка оказалась в сетке.
Второй игровой отрезок команды и вовсе решили начать не с вбрасывания, а потасовке в центральном круге, которая едва не закончилась обоюдным удалением. Первоначально судьи хотели наказать Илью Сафонова за удар оказавшегося на льду Байрона Фрейза, однако после повтора они отменили решение. Впрочем, уже в следующей атаке канадец решил расплатиться с обидчиком и сыграл высоко поднятой клюшкой.
Несмотря на то что огорчить Исаева хозяева не смогли, сумбурное начало периода пошло им на пользу. Они принялись давить позиционными атаками и измотали соперников благодаря нескольким наложениям в чужой зоне. На встречных курсах «Ак Барс» тоже выглядел перспективнее: чего стоил только выход «три в три», который не завершился голом Дмитрия Кателевского только благодаря грамотному перемещению Исаева вдоль ленточки.
Тем не менее, ровно в середине встречи казанцы всё же добились своего: Миллер исправился за ошибку в первом периоде и сделал это красиво. Американец подключился к контратаке, доехал от синей линии за ворота и верхом направил шайбу на пятак. До партнёров она не добралась, но рикошетом от спины Артура Каюмова упала за шиворот вратарю.
Поздравлять легионера бросилась вся команда: заработанное очко стало для Миллера 21-м в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина и позволило повторить рекорд результативности среди защитников.
На эмоциональном подъёме казанцы могли сравнять в счёт уже спустя минуту. Кателевский вовремя прочитал передачу, выскочил «один в ноль» и переложил шайбу на неудобную руку: Исаев разгадал финт нападающего и в падении поймал её в ловушку.
Упущенный момент запустил цепочку неудачных действий хозяев как на чужой половине площадке, так и у своих ворот. Ярославцы, в свою очередь, разглядели секундную слабость противника и моментально ею воспользовались. Алексей Марченко не выдержал прессинг Егора Сурина у борта, а Никита Дыняк ошибся в передаче и подарил шайбу на Денису Алексееву. Форвард без раздумий выкатил на синюю линию, и Никита Черепанов мощным щелчком восстановил разницу в два гола.
В заключительном отрезке комфортный перевес позволил железнодорожникам играть по счёту и дожидаться финальной сирены, однако в концовке Александр Полунин решил поиграть у партнёров на нервах и отправился отбывать пять минут штрафа.
Впрочем, воспользоваться подарком мешала точность и грамотное построение «Локомотиве» в обороне. Не помогло Гатиятулину и решение за три минуты до конца матча снять вратаря. Приговор его дружине подписал Каюмов, отправивший шайбу в пустые — 4:1.
«Локомотив» снова вышел вперёд в решающей серии, а «Ак Барс» впервые в нынешнем плей-офф уступил на своей площадке.