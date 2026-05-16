Чудо-гол Паника затмил рекорд Миллера: «Локомотив» переехал «Ак Барс» в Казани и вышел вперёд в финале Кубка Гагарина

Митчелл Миллер вписал своё имя в историю российского хоккея, повторив рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина. Однако это достижение не спасло «Ак Барс» от поражения в третьем матче финальной серии от «Локомотива». Ещё до первого перерыва гости дважды огорчили Тимура Билялова, причём Рихард Паник умудрился сделать это с отрицательного угла. И хотя в середине второго периода казанцы сократили отставание, почти сразу же Никита Черепанов восстановил разницу в две шайбы. Более того, в концовке подопечные Боба Хартли забили ещё, хотя вынуждены были более четырёх минут играть вчетвером против шестерых.