NYT: США и Израиль готовятся возобновить атаки на Иран уже на следующей неделе

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на ближневосточные источники.
«США и Израиль ведут интенсивную подготовку… к возможному возобновлению атак против Ирана», — говорится в публикации.
По информации издания, данная подготовка стала самой масштабной с момента вступления в силу режима прекращения огня. Ожидается, что удары могут возобновиться уже на следующей неделе.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы уничтожить Иран в случае отказа Тегерана от заключения двустороннего соглашения с Вашингтоном.
Также Трамп пригрозил Ирану новыми ударами по ядерным объектам.