Мадьяр: Орбан не получит выходное пособие в €107 тысяч

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его предшественник Виктор Орбан не получит выходное пособие, размер которого превышает €100 тыс. Соответствующее заявление Мадьяр опубликовал на своей странице в соцсети X.

Источник: Reuters

По словам Мадьяра, предыдущее правительство приняло закон, согласно которому Орбану, занимавшему пост премьер-министра на протяжении последних 16 лет, «полагается выходное пособие в размере 38 801 013 форинтов» (€107 тыс.). «Он его не получит», — написал Мадьяр.

Политик также утверждает, что Орбан несет ответственность за «разграбление страны» в предыдущие годы. После победы на парламентских выборах 12 апреля и вступления в должность премьера Мадьяр регулярно обвиняет прежнее правительство в коррупции. Борьба с ней была ключевой темой его предвыборной кампании.

Ранее на текущей неделе члены бывшего кабинета министров Венгрии во главе с Орбаном уже объявили об отказе от данного пособия. Они приняли решение направить причитающиеся им средства в один из детских домов в Закарпатье, где проживает венгерское национальное меньшинство.

