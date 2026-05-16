Мадьяр: Орбан не получит выходное пособие в €107 тысяч

По словам Мадьяра, предыдущее правительство приняло закон, согласно которому Орбану, занимавшему пост премьер-министра на протяжении последних 16 лет, «полагается выходное пособие в размере 38 801 013 форинтов» (€107 тыс.). «Он его не получит», — написал Мадьяр.
Политик также утверждает, что Орбан несет ответственность за «разграбление страны» в предыдущие годы. После победы на парламентских выборах 12 апреля и вступления в должность премьера Мадьяр регулярно обвиняет прежнее правительство в коррупции. Борьба с ней была ключевой темой его предвыборной кампании.
Ранее на текущей неделе члены бывшего кабинета министров Венгрии во главе с Орбаном уже объявили об отказе от данного пособия. Они приняли решение направить причитающиеся им средства в один из детских домов в Закарпатье, где проживает венгерское национальное меньшинство.