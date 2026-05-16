Глава ВОЗ предупредил о давлении на систему здравоохранения Кубы

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что система здравоохранения Кубы находится под огромным давлением из-за проблем с электричеством и нехватки медикаментов.
«Система здравоохранения на Кубе испытывает огромное давление: больницы с трудом поддерживают оказание основных услуг из-за нехватки медикаментов и перебоев с электроснабжением», — написал Гебрейесус в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.