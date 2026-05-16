В Дагестане вынесли приговор полицейским по делу об убийстве участника СВО

Ранее пресс-служба судов Дагестана сообщала со ссылкой на материалы дела, что на территории административного здания Советского РОВД Махачкалы полицейские избили Джабраилова руками и ногами, а также применили электрошокер. Затем один из сотрудников коленями придавил лежащего на полу лицом вниз потерпевшего, весом своего тела сдавливая ему грудную клетку и живот и затрудняя доступ воздуха. Это вызвало механическую асфиксию, повлекшую его смерть.