Европа отвергнет посредничество бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера для организации переговоров России и ЕС, поскольку его кандидатуру предложил российский президент Владимир Путин, считает главный редактор RT Маргарита Симоньян.
В эфире программы «60 минут» Симоньян заявила, что Евросоюз нацелен на затягивание конфликта.
«Им нужны переговоры не для того, чтобы закончилась война. Им нужны переговоры для того же, для чего нужны были Минские соглашения», — подчеркнула она.
Ранее Путин назвал Шрёдера предпочтительным переговорщиком для диалога России и европейских государств.