Посол России в Судане назвал цель Киева в Африке

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Цель киевского режима, поддерживающего боевиков и террористов в Африке, — заработать денег и помочь западным неоколониалистам подорвать стабильность, заявил посол России в Судане Андрей Черновол.
Появление украинских инструкторов в Судане укладывается в более широкую линию Киева в Африке, пишут «Известия» со ссылкой на Черновола.
«Такая практика идет в русле стратегии киевского режима по поддержке боевиков и террористов в Африке. Цель — заработать денег, а заодно помочь западным неоколониалистам подорвать стабильность и безопасность государств, отстаивающих свой суверенитет», — приводит издание слова посла.
Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский ранее заявил, что киевский режим тесно сотрудничает с международными террористическими группировками для подготовки борьбы против законных правительств, в том числе в Африке.